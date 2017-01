Manuel Valls, sa femme et Séverine Ferrer fêtent l'anniversaire d'Andréa Ferréol

Le 8 janvier, l'actrice Andréa Ferréol fêtait ses 70 ans et elle a pu compter sur diverses personnalités médiatiques et du show-business pour l'entourer en cette grande occasion. La comédienne à la carrière prolifique, avec plus d'une centaine de films à son actif, a soufflé ses bougies au Studio Harcourt à Paris.

Le tout Paris avait répondu présent à l'appel pour fêter l'anniversaire de l'actrice. La soirée a été animée par l'accordéoniste Pascal Contet, mais aussi par un spectacle de magie et Andréa Ferréol, qui a notamment pris la pose devant une poupée à son effigie, a découpé une énorme galette des rois dans laquelle ses bougies étaient plantées. Parmi les convives, on a pu voir l'ancien Premier ministre et actuel candidat à la présidentielle - récemment giflé - Manuel Valls, avec sa femme Anne Gravoin, la comédienne et jeune maman Séverine Ferrer, Lisette Malidor, Marie-Cecile Renaud, Alexandra Kazan, Isabelle Rattier, Marie-Astrid Perimony, la directrice générale déléguée du Studio Harcourt Catherine Renard mais aussi Rufus, Bénédicte Roy, Pascale Deschamps, Joëlle Gardes, Brigitte Reynaud, Rebecca Campeau, Julie de Bona, Jean Marboeuf, Jean-Francois Manigne, Sheir Leila, Jean-Marc Lapiana et Nico, Sébastien Donati, Virginie Mendelssohn Huard de Verneuil, Jean-Luc Revol, Pierre Santini et sa femme Lysiane, l'artiste Mireille Suzanne Francette Porte, dite Orlan, Jean-David Ciot, Marianne Le Clère-Papalexis, présidente de Zolotas, Pascale Rivaux, Pierre Cordier, Bernard et Patricia Soria, Stanislas Graziani, Jérôme Brunetierre, Michel Fraisset, Frédéric Vaysse-Knitter, Pauline Leprince, Chantal Rupert, Genevièvre Sardu et Jean-Pierre Sabardi, Jean-Claude Dreyfus, Mario Zonta, Pascal Sinthon...

Andréa Ferreol, dernière compagne du regretté acteur Omar Sharif, a aussi pu compter sur sa famille puisqu'on a vu à ses côtés Jean-Louis Brunel, Bénédicte Brunel et Mathilde Brunel. Sans oublier l'attaché de presse de la star, Pascal Scuotto.

Andréa Ferreol a notamment joué dans La Grande Bouffe, Le dernier métro, Le jumeau et cette année on l'a vue dans Saint Amour. Sur le petit écran, elle a joué dans les séries Maigret, Les Cordier, Alice Nevers ou encore Mademoiselle Joubert, Famille d'accueil...

