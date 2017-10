PSG – Bordeaux : Ophélie Meunier, Thomas Ngijol et sa fille en tribune

Samedi 30 septembre au Parc des Princes à Paris, le PSG a assommé Bordeaux 6-2 devant une foule de spectateurs ravis du spectacle. Parmi les VIP qui ont assisté à la leçon donnée par les hommes d'Unai Emery, de nombreux habitués comme Nicolas Sarkozy, cette fois sans François Hollande à proximité, Pascal Obispo, fidèle parmi les fidèles, ou encore la journaliste Ophélie Meunier et le comédien Thomas Ngijol.

Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour initier ses enfants, Thomas Ngijol était accompagné de sa fille Angelina. La fillette de 3 ans, dont la maman Karole Rocher est enceinte d'un deuxième enfant avec Thomas (le cinquième pour elle), a assisté à la rencontre sur les genoux de son papa. Non loin d'eux, le chanteur Pascal Obispo qui manque rarement de soutenir le PSG, même lorsque l'équipe parisienne affronte Bordeaux, lui qui est né à Bergerac, à une centaine de kilomètres de la préfecture de Gironde. L'interprète de Lucie et Thomas Ngijol se sont chaleureusement salués.

Ophélie Meunier, qui présente depuis un an Zone interdite sur M6, était également là. La journaliste de 29 ans était accompagnée de Mathieu Vergne. Ce dernier travaille lui aussi sur le petit écran mais derrière la caméra, il est directeur des programmes de flux pour TF1, TMC et NT1.

Les danseurs de Beyoncé originaires de Sarcelles, Les Twins (Larry Bourgeois et Laurent Bourgeois, 28 ans), ont aussi soutenu le PSG. Les deux frangins viennent de remporter le concours World of Dance, produit par Jennifer Lopez pour NBC, raflant du même coup le prix de 1 million de dollars.

Enfin, notons la présence de l'animatrice télé Malika Ménard, qui fut notre Miss France 2010. Plutôt sombre dans les tribunes, la jeune femme de 30 ans a vite retrouvé le sourire devant le spectacle offert sur la pelouse du Parc des Princes. Neymar a ouvert le score pour le PSG dès la 5e minute avant de marquer de nouveau à la 40e. Edison Cavani a marqué le deuxième but, Thomas Meunier le troisième, Julian Draxler le cinquième et Kylian Mbappé, soutenu en tribune par son père, le sixième. Face à cette correction, les deux petits buts bordelais signés Younousse Sankharé et Malcom Filipe Silva de Oliveira n'auront pas suffi à sauver de l'humiliation les Girondins de Bordeaux.

En Ligue 1, le PSG demeure invaincu depuis le début de la saison et naturellement premier avec 22 points et trois points d'avance sur le deuxième, l'AS Monaco.