Vinnie Jones (Snatch) en deuil : Mort de son épouse, Tanya, à 53 ans

Tanya Jones est morte à l'âge de 53 ans. Épouse de très longue date de l'acteur et joueur de football Vinnie Jones, elle est décédée samedi 6 juillet 2019 à son domicile de Los Angeles, selon les informations de The Independant. "À 8h46 (heure locale) à Los Angeles, le 6 juillet, l'épouse de Vinnie Jones, Tanya Jones, est décédée d'une longue maladie. Tanya est partie en paix dans sa maison, entourée de Vinnie, leur fille et d'autres membres de sa famille. Vinnie et sa famille demandent de respecter leur intimité en cette période dévastatrice", est-il mentionné dans un communiqué des équipes de l'acteur.

Tanya et Vinnie Jones se sont rencontrés alors qu'ils n'avaient que 12 ans. Ils se sont mariés en 1994, avant de renouveler leurs voeux en 2007. Ils ont accueilli deux enfants : un garçon, Aaron (28 ans) et une fille, Kaley (32 ans). En 2013, ils ont appris ensemble qu'ils étaient traités pour un cancer de la peau. Tanya avait été diagnostiquée des années avant de l'annoncer publiquement, quant à Vinnie, il a appris par la suite être atteint d'un mélanome sous un oeil.

Vinnie Jones, qui a joué dans Snatch et X-Men : L'affrontement final, a décrit Tanya comme "la personne la plus incroyable" dans une interview accordée au Daily Mirror en 2017. "Je pense que nous sommes parfaits ensemble et que j'ai été chanceux de la trouver", avait-il confié. Selon les informations du Mirror, Tanya Jones aurait eu bien plus de problèmes de santé, notamment une greffe de coeur alors qu'elle n'avait que 21 ans. Elle aurait également souffert d'un cancer du col de l'utérus (cancer cervical) particulièrement tenace, puisqu'elle a été traitée deux fois pour cette maladie.