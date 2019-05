Virginie Efira aborde ses scènes de sexe avec son compagnon Niels Schneider

Dans Version Femina il y a quelques jours, Virginie Efira avait évoqué son lien avec Niels Schneider en parlant des scènes intimes qu'elle a tournées avec lui : "Il faut avoir une grande confiance en son réalisateur, surtout lorsque l'on tourne des scènes très intimes, comme ce fut le cas dans le film. Cela requiert un lâcher-prise particulier. On sent parfois qu'un cinéaste est resté trop timide pour filmer des scènes d'amour ; mais Justine, elle, connaissait ma relation avec Niels," explique-t-elle. La maman de la petite Ali, 6 ans, aborde de nouveau le sujet dans Grazia : "Pour les scènes de sexe, j'ai déjà une intimité avec l'acteur, donc on surmonte le premier problème, le supposé 'gros problème', pour voir ce qu'on peut en faire à l'image." Elle ne dit pas que c'est plus facile "car on doit quand même contourner cette chose très impudique". Elle ajoute toutefois : "Mais Niels me dit une chose qui est juste, et qui libère vachement au moment de tourner : 'Une scène de sexe à l'écran, ça ne documente pas sur les acteurs, ça raconte les réalisateurs. (rires) C'est eux quon voit à nu !'."



Sybil, l'histoire : Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse...