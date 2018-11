Virginie Efira et Niels Schneider inséparables pour un amour pas si "impossible"

Attendu dans nos salles obscures pour le 7 novembre 2018, le film Un amour impossible s'est offert une avant-première parisienne avec ses deux principales vedettes ce lundi 5 novembre. Virginie Efira et le césarisé Niels Schneider, qui forment un superbe duo romantique à l'écran, étaient touchants sur le tapis rouge au côté de la réalisatrice, Catherine Corsini. La productrice du film, Elisabeth Perez, Estelle Lescure (comédienne) et bien sûr Christine Angot, à qui on doit le roman adapté aujourd'hui au cinéma, ont assisté à la première, tout comme la musicienne Jehnny Beth, leader du groupe britannique Savages et qui a joué dans plusieurs films sous sa véritable identité, Camille Berthomier.

En couple à l'écran, Virginie Efira et Niels Schneider seraient également en couple à la ville. C'est en tout cas ce que plusieurs médias francophones, l'influent Paris Match en tête, affirment. Il faut dire que la campagne promotionnelle s'y prête aussi. Le 29 octobre, ils étaient ensemble sur le canapé rouge de Michel Drucker pour un Vivement dimanche diffusé le 4 novembre. Un mois plus tôt, le 29 septembre, ils étaient déjà ensemble sur les terres de Virginie, à Namur en Belgique, pour présenter le film au 33e Festival du film francophone, et sont apparus tendrement complices. Voilà plusieurs mois que leur idylle durerait et, à en croire leur entourage, c'est du très sérieux !

L'histoire d'Un amour impossible : À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe pour elle, Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.