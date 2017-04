Virginie Efira transformée en nonne lesbienne

Avec un scénario signé Gerard Soeteman (Turkish Delight, Katie Tippel, Soldier of Orange, La Chair et le sang, Black Book), le film est l'adaptation de l'ouvrage Soeur Benedetta, entre sainte et lesbienne (1986) de l'historienne Judith C. Brown paru en 1986. Si l'on en croit l'affiche (de travail ?) sur laquelle figure une croix, un sein et une bouche entrouverte, il sera donc question de religion et de sexualité. Il faut dire que le sujet s'y prête : au XVIIe siècle, Soeur Benedetta Carlini, considérée comme un personnage important dans l'histoire de la spiritualité féminine et du lesbianisme, avait séduit de nombreuses nonnes de son couvent. Afin de faire cesser ses relations avec d'autres femmes, elle a été confinée pendant quarante ans.

Réclamée par tous, Virginie Efira était il y a peu à l'affiche du drame Pris de court avec Gilbert Melki et fait partie des guests stars de la saison 2 de Dix pour cent.