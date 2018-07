Vonda Shepard : Bien plus que l'actrice d'Ally McBeal, que devient-elle ?

Plus de quinze ans qu'Ally McBeal a tiré sa révérence après cinq saisons passées à mettre en scène les péripéties en tout genre d'une jeune avocate interprétée par Calista Flockhart. Membre de la famille Ally McBeal – elle était celle qui égayait les after works depuis son piano –, co-auteure et interprète du générique de la série, Vonda Shepard a poursuit sa carrière musicale après la fin de la sitcom.

Native de New York, la chanteuse de 55 ans était le 19 juillet 2018 de passage sur ses terres où elle a donné deux représentations au cabaret Feinstein's/54 Below. Accompagnée du guitariste James Ralston, qui a joué durant vingt-deux ans aux côtés de Tina Turner, mais aussi du bassiste Jim Hanson qui a accompagné Johnny Cash et Bruce Springsteen, Shonda Shepard est revenue sur ses années Ally McBeal. "Qui ne me connaît que pour Ally McBeal ?", a-t-elle lancé au public avec humour. "J'ai eu ce merveilleux travail durant cinq ans parce que cette très gentille personne [David E. Kelley] m'a découverte en train de jouer dans un club", a-t-elle rappelé.

Avec quatorze albums à son actif, plus de 12 millions d'exemplaires vendus, Vonda Shepard mérite son statut de chanteuse bien plus que celui de star d'Ally McBeal. La série lui a malgré tout permis de vendre de nombreux disques lorsque les producteurs ont décidé de regrouper ses chansons sur plusieurs albums. Malgré le succès, la chanteuse s'est vu contrainte de solliciter l'aide de ses fans, via du crowdfunding, en 2014 pour la réalisation de son album Rookie sorti en 2015.