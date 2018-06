Wafa (Koh-Lanta) maman : Corps de rêve retrouvé après la naissance de sa fille !

En janvier dernier, Wafa, révélée dans "Koh-Lanta", donnait naissance à son deuxième enfant. Six mois plus tard, la jeune maman a déjà retrouvé la ligne. Sur Instagram, elle dévoile en effet une silhouette incroyablement amincie et musclée !

#familygoals #sttropez #love #forever# Une publication partage par Wafa Kohlanta Friendstrip3 (@wafalmjad) le 23 Juin 2018 8 :19 PDT

"Lentement mais sûrement", indique-t-elle en légende de ce cliché, en référence à sa perte de poids. En commentaires, les internautes ont été nombreux à la féliciter ! "Ce corps de ouf", "Magnifique silhouette", "Bon sang on ne dirait pas du tout que tu as accouché", "Elle a accouché il n'y a pas longtemps... Ce corps !", "Une bombe rien à dire", peut-on lire. Pour rappel, Wafa – également maman d'une petite Manel – avait révélé avoir pris 23 kilos durant cette deuxième grossesse. Début juin 2018, la jolie brune donnait des nouvelles et indiquait avoir déjà perdu bon nombre de kilos. Il ne lui en restait plus que 4 et il semble que c'est désormais chose faite !

