We Are Family : Les causes de la mort de Joni Sledge révélées

Quelques jours après la disparition de la chanteuse Joni Sledge, star du quatuor féminin Sister Sledge, on en sait désormais un peu plus sur les circonstances qui ont conduit à son décès.

La chanteuse du très groovy We Are Family a été retrouvée morte ce samedi 11 mars à son domicile de Phoenix dans l'Arizona, emportée par la maladie si l'on en croit les informations du site TMZ.

D'après des sources policières, il n'y a pas de trace de crime et l'artiste, âgée de 60 ans, est décédée de cause naturelle. Cela ne donnera donc pas lieu à une autopsie puisque le médecin de Joni Sledge a fait savoir qu'elle souffrait d'une pathologie préexistante à son décès.

Le groupe Sister Sledge s'était formé en 1971 à Philadelphie. Les quatre soeurs Debbie, Kim, Joni et Kathy, avaient longtemps peiné à connaître le succès et envisageaient même de renoncer avant que Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic ne leur écrivent et produisent l'album We Are Family.

Si le premier extrait, He's the Greatest Dancer (plus tard samplé par Will Smith pour son Gettin' Jiggy Wit It), permet à Sister Sledge de se faire enfin remarquer et de se frayer un chemin dans le haut des charts, c'est un mois après la sortie que l'irrésistible single-titre de l'album en fait des stars.

Si le groupe n'a plus connu ensuite un succès aussi phénoménal, il a continué son parcours, y compris après le départ de Kathy pour lancer sa carrière en solo, qui avait suscité des tensions. Sister Sledge s'était notamment produit en 2015 pour le pape François. Leur dernier concert remontait au mois d'octobre et, le mois suivant, elles prenaient part à un gala de charité en faveur des refuges animaliers à Londres.

