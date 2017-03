Weston Cage, fils de Nicolas: Une triple inculpation... et une nouvelle chérie ?

Sa course-poursuite avec les policiers du LAPD, le 4 février dernier, s'était brutalement terminée contre un arbre et heureusement sans bobo, mais Weston Cage n'en sortira pas totalement indemne : le turbulent fils de l'acteur Nicolas Cage vient d'être inculpé, signale TMZ.com.

Le procureur de la Cité des Anges en charge du dossier a retenu trois chefs d'inculpation, l'un pour conduite sous influence (le rockeur de 26 ans avait près de deux fois la quantité d'alcool dans le sang autorisée par la législation) et les deux autres pour délit de fuite - il avait quitté les lieux d'un petit accrochage dans lequel il était impliqué avant d'être pris en chasse. Fuite au terme de laquelle le chauffard, perdant le contrôle de sa Camaro, avait détruit plusieurs boîtes aux lettres et un panneau de signalisation avant d'aller s'encastrer dans un arbre.

Weston Cage encourt jusqu'à un an de prison.

L'incident n'est malheureusement pas un bon signe concernant le jeune homme, qui affirmait en 2015 s'être racheté une conduite après des années en eaux troubles (alcoolisme, violences conjugales, évaluation psychiatrique...). Il affirmait alors être sobre depuis un an, se disant transformé depuis la rencontre de sa femme Danielle et la naissance, en juillet 2014, de leur fils Lucian, qui, disait-il, lui avait "sauvé la vie". Depuis, le couple a accueilli son deuxième enfant, un autre garçon, Sorin, né en juin 2016, mais le rockeur semble surtout avoir entamé une nouvelle histoire d'amour, avec une certaine Hila Aronian, qu'il appelle "âme soeur" et sa "princesse" dans des publications Instagram enflammées.

Les petits garçons ont semble-t-il encore du boulot pour aider leur papa à s'assagir...