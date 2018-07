Windsor : Quand un garde royal éjecte une touriste sur son passage !

La séquence a de quoi faire sourire, mais la principale intéressée a dû connaître une belle frayeur : une touriste qui se trouvait sur le chemin d'un garde royal du château de Windsor a été écartée du passage manu militari. La discipline militaire des gardes de Sa Majesté n'est pas réputée pour rien !

Dans une courte séquence vidéo diffusée par le site Liveleak.com, on peut voir la femme en question, coupable d'avoir franchi le cordon délimitant la zone autorisée aux touristes, se faire éjecter brutalement... et observer avec quelle impassibilité le garde administre la poussette dans le dos, sans dévier de sa trajectoire ni interrompre son parcours cadencé. Heureusement pour elle, elle est parvenue à éviter la chute. Il semblerait que le garde n'ait pas usé d'un avertissement verbal – "Faites place au garde de la reine !" – au préalable comme il y est autorisé pour ce type de situation.

"La Household Division – corps de l'armée formé par les sept régiments de gardes de la reine – est fière de protéger Sa Majesté et honorée que des gens du monde entier regardent son spectacle cérémoniel. Les cordes sont là pour protéger aussi bien le public que nos soldats ; merci de rester derrière elles", a signalé le ministre de la Défense.

Ce n'est pas la première fois que de petits incidents du genre viennent perturber le service de ces soldats reconnaissables à leur tunique rouge et leur coiffe à poils d'ours, qui perpétuent une tradition longue de plus de 350 ans. Plus tôt cette année, un garde royal a hurlé dans les oreilles d'un touriste qui avait lui aussi pénétré dans une zone interdite pour faire une photo. En 2015 également, un touriste avait connu une belle frayeur : trouvant amusant d'imiter le garde pendant sa ronde et marchant à côté de lui, il avait jugé opportun de lui mettre la main sur l'épaule... et s'était retrouvé avec son fusil mitrailleur sous le nez. Braquer son arme est considéré comme le dernier degré d'avertissement que peut adresser un garde, habilité le cas échéant à placer un éventuel contrevenant en détention.

Les invités du mariage de la princesse Eugenie d'York, qui s'y déroulera le 12 octobre prochain, sont prévenus et n'ont qu'à bien se tenir !