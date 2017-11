Xavier Couture quitte France Télévisions : il réagit aux rumeurs de tensions

C'est officiel : Xavier Couture (66 ans) quittera France Télévisions à la fin de l'année, comme l'annonçaient précédemment nos confrères de PureMédias.

Lundi 6 novembre 2017, le directeur de la stratégie et des programmes s'est exprimé dans RTL Soir, émission radio animée par Marc-Olivier Fogiel. L'occasion d'apprendre qu'il souhaite se consacrer à des projets plus personnels, parmi lesquels la création d'un institut d'études médias.

Xavier Couture en a également profité pour répondre aux rumeurs de tensions avec la présidente du groupe (depuis 2015) Delphine Ernotte : "Elle m'a donné beaucoup de responsabilités dans un certain nombre de domaines comme le numérique ou les problématiques de programmation... On a beaucoup travaillé pendant un an, et honnêtement à ce stade il n'y a pas de conflit entre elle et moi, c'est d'un commun accord que nous mettons fin à cette collaboration."

Et de conclure sur les récentes critiques acerbes de Frédéric Taddei : après avoir admis qu'il a été "atterré" par son interview, Xavier Couture a pris la défense de Delphine Ernotte qu'il juge "extrêmement intelligente, compétente, subtile dans la manière d'approcher la télévision".

Pour rappel, l'ancien animateur de Ce soir (ou jamais !) avait confié au Monde : "Delphine Ernotte ne connaît rien à la télé et est en train de casser le groupe. Xavier Couture, qui travaille à ses côtés, est atterré et tente de lui faire comprendre certaines choses, mais cela paraît compliqué." Il avait ajouté que la direction devrait "programmer des émissions culturelles sur France 2 ou France 3 à une heure décente", plutôt que "d'imaginer une nouvelle chaîne culturelle sur le Web", et avait qualifié France Télévisions de "gâchis".