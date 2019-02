Yann Tiersen et Émilie dédient à leur petit garçon une chanson

À l'occasion de la sortie de dixième album, intitulé All, enregistré et mixé dans son studio sur l'île d'Ouessant dans le Finistère Yann Tiersen a accordé un long entretien aux Inrockuptibles. Pendant des mois, l'auteur de la bande originale culte du Fabuleux destin d'Amélie Poulain a retapé une ancienne discothèque du coin, l'Eskal, pour en faire son lieu de vie et de travail, un endroit unique qui comprend son studio et une petite salle de concert.

Sur ce nouvel album, Yann Tiersen et son épouse Émilie Quinquis (Tiny Feet) ont composé le titre Pell pour leur tout jeune fils. "Nous tenions à lui expliquer cette île avec laquelle nous entretenons un rapport physique, raconte le compositeur aux Inrocks. La nature étant aussi grandiose qu'hostile, ça nous rend plus conscients et paradoxalement plus légers. (...) Pell signifie 'loin' en breton. D'aucuns pourraient penser que nous sommes ici déconnectés de la civilisation, mais c'est tout le contraire. C'est précisément quand on est submergés par la technologie et les réseaux sociaux que l'on devient déconnectés du monde." C'est une superbe chanson que nous vous invitons à découvrir dans le player ci-dessous.