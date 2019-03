Yarol Poupaud : Cette petite manie vexante pour sa chérie Caroline de Maigret

Exclusif - Caroline de Maigret et son compagnon Yarol Poupaud lors du cocktail dînatoire expérimental "Guitar Players Show" organisé à la boutique Mad Lords "House of jewelry", située rue Saint Honoré. Fondé par Caroline et Serge Muller, rejoint par une équipe de passionnés, ils parcourent le monde au cours de leur "never ending jewelry tour", à la recherche de talents toujours plus rares dans le domaine de la bijouterie joaillerie. Cet univers rock et chic est puissamment subversif. Leurs découvertes sont présentées dans le cadre d'un lifestyle qu'ils ne cessent d'enrichir. Dans un lieu magique, ils présentent leur bijoux au sein de pop up thématiques. Le prochain sera consacré à la reproduction de l'univers "Burning man" après celui venant de se terminer consacré au thème "luxe et méditation". Paris, le 22 novembre 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage