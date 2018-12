Yasmine Pahlavi : La princesse héritière d'Iran révèle être atteinte d'un cancer

C'est avec beaucoup d'humilité et de courage que la princesse Yasmine Pahlavi, épouse de l'héritier du trône perse Reza Pahlavi (fils aîné du dernier chah d'Iran Mohammed Reza Pahlavi décédé en 1980 et de l'impératrice Farah Diba), a annoncé le 29 novembre 2018 sur sa page Instagram officielle qu'elle était atteinte d'un cancer du sein.



Enregistrant une vidéo pour révéler son état de santé, la femme de 50 ans a expliqué qu'une opération était prévue le lendemain (30 novembre). "Chers amis, je veux profiter de cette occasion pour vous informer que l'on m'a diagnostiqué un cancer du sein. C'est une période difficile, mais la force et le courage des femmes iraniennes m'inspirent. J'espère profiter de cette occasion pour en dire plus sur l'importance de la sensibilisation au cancer et de la santé des femmes en général. (...) Je vous tiendrai au courant de mes progrès", a-t-elle déclaré.