Yassin (Koh-Lanta) déçu par Pascal : Ce qui l'a le plus blessé !

S'ils étaient amis en début d'aventure, les chemins de Pascal et Yassin ont fini par se séparer. Dans l'épisode de Koh-Lanta All Stars diffusé le 4 mai 2018, la tension était palpable entre les deux aventuriers.

Yassin, fatigué, a par exemple demandé à Pascal de ne plus parler, afin que tout le monde se repose. Une réflexion que son rival n'a pas acceptée. Aussi a-t-il tout fait pour qu'il soit éliminé de l'aventure et il a réussi son coup. Toutefois, l'ancien chef des Toa ne lui en veut pas de l'avoir ainsi évincé. Ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir prononcé certaines paroles dans son dos.

"J'ai été déçu pour une chose ne particulier. L'élimination et tout, je m'en fous. Mais il y a une scène qui m'a beaucoup touchée, il a dit : 'Je ne suis pas son père, il ne me dit pas de me taire.' C'est à dire que je n'ai pas eu une mauvaise éducation, je ne vais pas dire à mon père de fermer sa bouche. Si j'avais la chance de le voir, je ne le ferais pas", a expliqué Yassin dans Touche pas à mon poste (C8), lundi 7 mai 2018.

Il n'est en effet plus en contact avec son papa comme l'a précisé Dylan, aussi présent sur le plateau. "Et il balance ça. C'est trop méchant", s'est agacé le Luxembourgeois. En effet, selon Yassin, cette déclaration n'a pas été faite au hasard : "Pascal est quelqu'un de très intelligent. Chaque mot est choisi, c'est volontaire. Est-ce que c'est fait pour me toucher ? C'est fait derrière la camera en plus, on ne m'a jamais rien dit en face." Depuis, les deux Survivors ne sont donc plus en contact.

Ce n'est pas la première fois que Yassin évoque sa brouille avec Pascal. Au détour de son interview pour MYTF1, il a révélé pourquoi il avait changé soudainement de comportement avec lui : "A ce moment-là, je n'arrivais plus trop à le voir en peinture. Je le voyais faire, comment il partait dans tous les sens. (...) J'ai compris qu'il ne voulait qu'une chose, m'éliminer. Je ne pouvais donc plus faire l'hypocrite avec lui."