Yassin (Koh-Lanta) agacé par Pascal : Pourquoi il ne le supportait plus !

L'épisode de Koh-Lanta All Stars (TF1) du 4 mai 2018 a mis en colère de nombreux téléspectateurs. Alban et Yassin ont été éliminés de la compétition, notamment parce que Pascal et Javier ont mis en avant le fait que l'ancien chef des Toa était froid et distant.

Un simple prétexte selon Yassin qui assure qu'à ce moment du jeu, il était "l'homme à abattre". "C'est aussi pour ça que mon comportement a un peu changé lors des derniers jours. J'avais capté deux ou trois choses, comme le rapprochement entre Pascal et Jérémy. J'ai compris à ce moment-là comment les choses allaient se passer", a-t-il expliqué lors de son interview pour MyTF1.

Difficile donc pour lui de continuer à faire comme si de rien n'était : "Je n'arrivais plus à être hypocrite avec les autres. Depuis le début de l'aventure, on était les uns sur les autres et lors de ce confort, enfin, je pouvais respirer et partager un moment avec d'autres personnes. Il y avait beaucoup d'enfants ce jour-là et ça m'a rendu un peu nostalgique de mes filles. L'ambiance était bonne et je voulais en profiter. J'avais besoin de m'évader. Je leur ai d'ailleurs dit pourquoi je me mettais à l'écart, mais quand on veut à tout prix vous éliminer, tous les prétextes sont bons."

Mais celui que le grand ami de Dylan avait le plus dans le collimateur, c'était Pascal. Il n'a donc pu s'empêcher de lui faire une petite réflexion lors du Confort : "A ce moment-là, je n'arrivais plus trop à le voir en peinture. Je le voyais faire, comment il partait dans tous les sens. (...) J'ai compris qu'il ne voulait qu'une chose, m'éliminer. Je ne pouvais donc plus faire l'hypocrite avec lui."

Sans surprise, Pascal n'a pas apprécié d'avoir été remis à sa place par son ancien allié. Hors de question pour lui donc de ne pas le sanctionner.