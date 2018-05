EXCLU - Yassin (Koh-Lanta) froid et "dans sa bulle" : Pourquoi il a agi ainsi

Dans le dernier épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), Alban et Yassin ont été éliminés. Pour expliquer leur stratégie, Pascal et Javier ont avancé le comportement soudainement froid de Yassin. Pour Alban, l'argument ne tient pas...

"Je suis halluciné par l'hypocrisie et la fausseté de mes camarades qui lui reprochent d'être trop dans sa bulle ! Il est toujours dans sa bulle ! Yassin, c'est un compétiteur et, dès l'instant où une bouteille arrive, il va se mettre en mode guerrier. Ça, on le sait depuis le premier jour", déclare alors Alban.

Ce dernier ne croit pas une seconde à l'explication de ses camarades. "Ils ne pouvaient pas dire : 'On sort Yassin parce qu'il est trop fort.' Donc ils ont trouvé des prétextes", lance-t-il. Alban évoque alors l'argument de Pascal, qui semble avoir mal digéré le fait que Yassin lui demande de se taire pour pouvoir dormir. "C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité ! Ça me fait rire !", lâche-t-il.

Et d'ajouter : "Ça ne sert à rien de vouloir casser du sucre sur Yassin, il a été irréprochable. J'étais très fier de me battre contre lui puis avec lui et enfin sortir avec lui. Il fait partie des mythes de Koh-Lanta pour moi, avec Teheiura et Claude. Si je devais rajouter des filles je citerai Candice, Wafa, Jade, Marylou." Ainsi, Pascal, Javier, Cassandre, Nathalie, Clémence et Jérémy ont, d'après lui, "voulu sortir le mythe". "Ils l'ont fait de manière hypocrite en voulant trouver une excuse et en mettant mon nom", conclut Alban.

