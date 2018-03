Yeray Alvarez (Athletic Bilbao) deux fois plus fort que le cancer des testicules

Yeray Alvarez participera au match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi 15 mars 218. Il affrontera l'Olympique de Marseille à domicile avec son équipe espagnole de l'Athletic Bilbao. Un match que le footballeur de 23 ans aurait pu ne jamais disputer.

Dans l'édition du mercredi 14 mars de L'Equipe, le jeune défenseur revient sur le combat contre la maladie qu'il a dû mener à deux reprises. En décembre 2016, on lui découvre un cancer des testicules malgré son très jeune âge, une mauvaise nouvelle qui n'entache pas l'optimisme du footballeur espagnol. "On m'annonce que j'ai cette maladie et qu'on doit m'enlever un testicule, relate très simplement Yeray Alvarez à L'Equipe. Je prends les choses à ma manière, assez bien", commente-t-il. Malgré l'épreuve, le footballeur se remet très vite : "Tout a été très rapide : l'opération, la récupération, le retour sur le terrain." Dès le 4 février 2017, Yeray Alvarez est aligné sur la pelouse de Camp Nou pour jouer contre le Barça (0-3), un retour très fort puisqu'il se déroule le même jour que la journée mondiale contre le cancer.

Jouer l'Euro Espoirs ou vaincre la maladie

Comme si un combat contre le cancer ne suffisait pas, le défenseur espagnol doit en gagner un deuxième qu'il découvre alors qu'il s'entraîne pour l'Euro Espoirs Las Rozas, l'équivalent de Clairefontaine situé près de Madrid. : "Auparavant, j'étais revenu à Bilbao pour faire les examens de routine. [Le médecin] me dit qu'on a trouvé quelque chose, qu'il faut commencer un traitement de chimiothérapie qui va durer trois ou quatre mois, et que je dois choisir entre l'Euro Espoirs et attendre pour faire la chimio". Le choix de Yeray Alvarez est tout de suite trouvé. Impossible de participer à la compétition tout en sachant que sa santé est à nouveau en danger. Il entame son traitement et recueille le soutien inconditionnel de sa compagne et ses coéquipiers.

Lors de l'une de ses visites dans le vestiaire à l'occasion d'un entraînement, Yeray Alvarez découvre avec stupéfaction et émotion que tous les joueurs de l'Athletic Bilbao se sont rasés la tête en marque de soutien. "Voir tous mes partenaires qui s'étaient rasé le crâne pour moi, ça a été incroyable. Tout le monde aurait besoin de coéquipiers comme ça", se souvient-il.