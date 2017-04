Yoann Offredo : Le cycliste agressé au cutter et à la batte de base-ball

Le cycliste Yoann Offredo (ex-FDJ, il court aujourd'hui pour Wanty-Groupe Gobert avec qui il a terminé Paris-Roubaix à la 14e place cette année) a raconté sur sa page Facebook la violente agression dont il a été victime le 25 avril. Le coureur explique qu'il a "commencé le vélo à l'âge de 12 ans avec toute l'insouciance qui va avec", qu'il était "loin d'imaginer que ce métier serait si dangereux" et que l'exercer "serait parfois au péril de [sa] vie". Il a ensuite donné quelques détails de son agression, postant également deux photos choquantes.

On peut le voir sur la première le visage en sang, le nez cassé. Sur la seconde, il montre une imposante et vilaine marque sur son bras. "Aujourd'hui victime d'une agression, à base de lame de cutter et batte de base-ball lors d'un entraînement avec deux amis, raconte le rouleur. Résultat : un nez fracturé, une côte dans un sale état et des hématomes sur tout le corps, mais au-delà des blessures physiques, je suis surtout choqué."

"Je ne suis pas en colère, je suis juste triste de constater que ce beau sport que j'aime, je n'ai pas envie que mes enfants le pratiquent", assure-t-il, le trouvant "trop dangereux" . "Tu pars le matin pour l'entraînement, mais tu ne sais jamais si tu vas rentrer. Juste triste de constater, que dans le pays des droits de l'Homme, les droits des cyclistes on les ignore", a déploré Yoann Offredo, visiblement touché.

Il n'a donné aucun autre détail sur les circonstances, la plainte qu'il pourrait déposer ou encore sur les motivations des agresseurs. Yoann Offredo, 30 ans, est papa d'une adorable petite fille prénommée Aimy.