Zahia Dehar : Entièrement nue en Corse, la bombe régale ses fans

Cet été encore, les stars auront partagé sur les réseaux sociaux de torrides photos de leurs vacances. Zahia Dehar s'est également prêtée au jeu et a associé l'utile à l'agréable en participant à un shooting en Corse. Elle en dévoile les coulisses et s'affiche entièrement nue pour sa mise en beauté...

Les côtes méditerranéennes font partie des destinations de vacances préférées des stars. C'est là que Zahia Dehar a elle aussi posé ses valises. Partie pour une séance photo, l'ex-escort en a dévoilé les coulisses sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses plus de 135 000 abonnés.

Zahia a publié une photo d'elle en noir et blanc, en pleine préparation pour ce shooting. Elle pose entièrement nue et assise sur une chaise pliante, le sein droit protégé par un émoticone floral (par respect pour les règles d'Instagram). Un maquilleur et une assistante l'entourent.

Le mannequin de 26 ans écrit en légende : "Nue au soleil."