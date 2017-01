Zahia : La bombe entretient son corps de rêve...

Certes, le passage à la nouvelle année avait laissé Zahia dans un état qui a fait couler de l'encre, mais, alors que le mois de janvier touche à sa fin, force est de constater que la jeune femme a repris du poil de la bête. Sur Instagram, elle a illustré ses séances de sport pour rester en forme !

Entre deux sketchs avec son étrange ami l'acteur et jeune réalisateur Djanis Bouzyani, avec lequel elle forme le duo "soeurs cambrures", Zahia a donc le temps de prendre soin d'elle. Ainsi, elle multiplie les séances de sport, profitant des machines installées au très chic hôtel Bristol à Paris. Un établissement 5 étoiles situé rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8 arrondissement et qu'elle fréquente très assidûment (salon de thé, nuit en suite...) malgré des prix prohibitifs ! Or, l'emballement médiatique qui l'entourait après l'affaire Ribéry étant largement retombé, et sa ligne de lingerie semblant avoir disparu, on espère pour elle qu'elle avait mis des sous de côté...

A 24 ans, Zahia, dont le visage laisse à penser qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique tant ses pommettes sont gonflées, est toutefois toujours aussi sexy, affichant un corps qui fait rêver !