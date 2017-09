Zelko (Secret Story 5) amaigri de 22 kg : Le frère jumeau de Zarko a bien changé

Zelko, ancien Habitant de la Maison des Secrets de Secret Story 5 (TF1), a fait du chemin.

Désormais éloigné du monde de la télé-réalité et propriétaire d'un restaurant à Enghien-les-Bains, le frère jumeau de Zarko a aussi décidé de se reprendre en main physiquement.

Fini la malbouffe et le farniente, le jeune homme de bientôt 30 ans enchaîne actuellement les séances de sport afin d'être le plus fit possible. Fier des premiers résultats obtenus, Zelko a publié ce 13 septembre 2017 un montage sur lequel on ne peut que constater son évolution physique. Fini la bedaine, le torse du futur trentenaire commence à se dessiner et il veut le faire savoir ! "Gladiateur de retour", a-t-il tweeté avec satisfaction en légende dudit montage.

"Aaaaaah enfin !!!! Bravo", "Oh, très belle évolution Zelko", "Respect !", "Continue mon beau, on ne lâche rien", pouvait-on lire dans les réactions. Ce 21 septembre, le jeune homme a finalement renseigné en commentaire d'un nouveau selfie torse nu : "-22 kg, 195 cm, 90 kg ! Yeah."