Zinédine Zidane de retour au Real Madrid : grosse augmentation de salaire !

Le retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid a enchanté les centaines de millions de fans du club et de l'entraîneur. D'autres amoureux de foot (et de business !) se sont intéressés à son salaire. Combien touchera le successeur de l'Argentin Santiago Solari ? Plus de 10 millions d'euros par saison, jusqu'à la fin de son contrat !

L'info est signée El Confidencial ! Le site espagnol révèle le montant du salaire que Zinédine Zidane percevra au Real Madrid. Le club versera à l'ex-footballeur français champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France, 12 millions d'euros nets d'impôt par saison. Zizou s'est engagé avec la Maison Blanche jusqu'en 2022 pour une deuxième pige. La première avait eu lieu entre 2016 et 2018. Zidane touchait alors 7,5 millions d'euros.

Le retour de Zinédine Zidane au Real a été officialisé ce lundi 11 mars. Accompagné par son épouse Véronique Zidane, le coach s'est présenté aux médias au cours d'une conférence de presse au stade Santiago Bernabéu, à Madrid. Il y a exprimé son excitation à l'idée de retrouver le vestiaire madrilène et ses joueurs.

Mercredi 13 mars, Zinédine Zidane a effectué son premier entraînement.