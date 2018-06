Zinédine Zidane : Sa femme parfaite en bikini pour un incontournable à Ibiza

Dès leur arrivée à Ibiza, Enzo et Luca Zidane, les deux grands garçons de Zinédine Zidane, ont généreusement illustré leurs vacances en famille, publiant plusieurs photos sur leurs pages Instagram. D'abord habillés, les deux footballeurs de 23 et 20 ans ont fini par faire tomber le haut et poser torse nu avec leurs deux petits frères Théo (16 ans) et Elyaz (12 ans). Si l'on se doutait que leurs parents les accompagnaient, Zinédine et Véronique Zidane se sont montrés particulièrement discrets comme à leur habitude.

C'est finalement à la fin de leur séjour dans les Baléares que l'ancien entraîneur du Real Madrid qui a démissionné par surprise et son épouse sont apparus sur une photo de leur fils aîné. Enzo a ainsi publié la photo de groupe tant attendue le 22 juin 2018.

Toujours très en forme à 46 ans, Zinédine Zidane pose à côté de Théo qui du haut de ses 16 ans est déjà plus grand que ses frères. Véronique Zidane apparaît quant à elle dans un bikini jaune canari, silhouette fine et musclée qu'elle entretient notamment avec des séances régulières de yoga pratiquées avec son mari. Footballeurs professionnels, Enzo à Lausanne et Luca à Madrid, leurs deux grands ont de sacrés abdos. Le dernier membre du clan à poser sur cette photo prise sur un bateau n'est autre que Driss Zidane, le neveu de 23 ans de Zinédine Zidane, footballeur professionnel lui aussi.