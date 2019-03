Zinédine Zidane : Son fils Enzo en couple, l'identité de sa chérie dévoilée !

En novembre 2018, Enzo Zidane s'affichait pour la première fois avec une ravissante jeune femme. Depuis, les photos à deux n'ont jamais cessé, le fils aîné de 23 ans de Zinédine Zidane n'identifiant jamais sa partenaire. Pourtant, les coeurs accompagnant les publications ressemblaient bien à un aveu de relation amoureuse et un "K" était sans aucun doute un indice sur son prénom. La piste se confirme puisque l'identité de la compagne d'Enzo Zidane a été percée à jour.

De façon très simple, puisque la charmante demoiselle a réagi à la dernière photo publiée par Enzo sur Instagram le 18 mars 2019. Le jeune footballeur du CF Rayo Majadahonda, prêté par le FC Lausanne-Sport, s'est photographié en voiture avec sa chérie, tous deux arborant de grands sourires, expression d'un bonheur partagé. Enzo Zidane y ajouté deux émoticônes en guise de légende, un coeur et un poussin dans un oeuf. Une certaine "karengoncalvesv" y a répondu avec un coeur et un petit poussin. En visitant sa page Instagram, privée, la déduction est évidente : Karen Gonçalves est bien celle qui accompagne Enzo Zidane depuis des mois et a même fêté la nouvelle année avec le clan Zidane.