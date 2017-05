Zoe Ball, séparée de Fatboy Slim: Dévastée par la mort de son boyfriend à 40 ans

Avec Billy Yates, Zoe Ball était en train de redécouvrir l'amour, de revivre ses bienfaits après la fin en 2016 de son mariage avec Norman Cook, plus connu du grand public sous son pseudo de DJ star : Fatboy Slim. Un élan qui a été stoppé net, d'une manière dramatique : le caméraman de 40 ans a été retrouvé mort à son domicile de Londres, laissant la populaire animatrice anglaise inconsolable.

Figure notoire du paysage audiovisuel britannique depuis plus d'une vingtaine d'années, aussi bien télévision (BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5) qu'en radio (BBC Radio 1 et 2, où elle tient actuellement l'antenne tous les samedis après-midi), Zoe Ball est actuellement "submergée par le chagrin" suite à la découverte jeudi soir du corps sans vie de son dernier compagnon en date. Billy Yates est mort dans son appartement de Putney, dans le sud de l'agglomération londonienne, où Zoe l'avait aidé à emménager en février dernier. La police, qui a constaté le décès sur place, a écarté toute hypothèse de cause suspecte, s'orientant vers celle d'une mort naturelle.

Sur Instagram, Zoe Ball a exprimé son chagrin avec beaucoup de retenue : "Mon tendre amour", a seulement écrit l'animatrice de Strictly Come Dancing et de son spin off It Takes Two en légende d'une photo d'une fleur rose dont elle seule peut sans doute interpréter le symbole.