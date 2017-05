Zoé Félix séparée de Benjamin, après quinze ans d'amour

Après quinze années d'une belle idylle avec Benjamin Rolland, Zoé Félix est de retour sur le marché des célibataires. La jolie brune de 41 ans, ex-star de la série Clara Sheller, ne l'a pas caché lors d'une soirée le 19 avril dernier. L'actrice participait à la remise du 10e Prix de la Closerie des Lilas quand elle a évoqué sa vie romantique. "Quand l'amour se transforme en amitié, il vaut mieux se séparer et rester copains", a-t-elle glissé, coupe de champagne à la main. Une déclaration qui n'a pas échappé à Paris Match, la citant dans son numéro du 27 avril lors d'un reportage sur la soirée dont Claude Lelouch était l'invité d'honneur.

Une grande histoire qui se termine donc à peu près bien, contrairement à ce que les Rita Mitsouko laissaient entendre dans leur fameux tube de 1993. L'idylle a débuté il y a plus de quinze ans, en 2001, entre celle qui s'apprêtait à connaître le succès en faisant tourner la tête de Gérard Darmon dans Le coeur des hommes, et Benjamin. L'homme est comédien - on a notamment pu l'apercevoir dans Filles perdues, au côté de Marina Foïs, et dans quelques épisodes d'Avocats et associés –, mais aussi restaurateur, aux commandes d'un bar branché, Le Rosie, dans le quartier de la Goutte-d'Or.

Père de deux filles âgées de 20 ans et 16 ans, Benjamin Rolland a failli être à nouveau papa avec la belle Zoé. "Je pense sérieusement à fonder une famille, déclarait-elle à Ici Paris en mars 2013. Vous me direz qu'il est temps, j'approche de la deadline." Elle confiait pourtant apprécier sa situation et son rapport avec les filles de son chéri d'alors : "Je ne suis ni leur maman, ni leur grande soeur, mais la fiancée de leur papa. Elles viennent me parler quand elles en ressentent le besoin, je ne les emmerde pas trop. Finalement, ce rôle de belle-maman est idéal..."

A 41 ans, ce n'est ni en mère de famille ni en belle-maman que Zoé Félix aborde cette nouvelle ère dans sa vie, mais bien en femme célibataire.