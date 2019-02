Zoë Kravitz en soutien-gorge aux Oscars : son look sexy coûte une fortune !

La jeune comédienne n'est pas du genre frileux. Ce 24 février 2019, à la traditionnelle after party des Oscars organisée par le magazine Vanity Fair à Beverly Hills, Zoë Kravitz a fait une arrivée remarquée au bras de son fiancé Karl Glusman. La fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonnet avait en effet misé sur une tenue pour le moins épurée.

À l'image de Kendall Jenner, en robe difficilement plus sexy, la très jolie actrice de 30 ans n'a pas hésité à opter pour un look audacieux. Pour accompagner sa jupe longue signée Saint Laurent, la star de Big Little Lies a choisi un soutien-gorge en maille dorée laissant apercevoir sa poitrine. Et il ne s'agit pas de n'importe quel (sous) vêtement...

Comme le précise le Vogue américain, l'égérie Tiffany & Co portait une précieuse création en or 18 carats de la marque de joaillerie. Un modèle qui coûte près de 21 000 euros. Qui dit tenue légère ne dit pas forcément petit prix ! Zoë Kravitz n'est donc pas pudique lorsqu'il s'agit de s'afficher dénudée. Déjà à l'automne dernier, l'actrice des Crimes de Grindelwald avait pris la pose nue pour le magazine Rolling Stone.