Kendall Jenner aux Oscars : Sa robe sexy en dévoile presque trop

Et le prix de la robe la plus sexy est attribuée à... Kendall Jenner ! Lors de son arrivée à la soirée Vanity Fair pour les Oscars, ce dimanche 24 février 2019, le mannequin a fait une apparition tout en jambes. Le top de 23 ans n'a pas hésité à dévoiler sa silhouette athlétique dans une robe on ne peut plus sensuelle.

Décolleté devant et derrière, jambes dénudées jusqu'aux hanches : la robe signée Rami Kadi ne laisse que peu de place à l'imagination. Un look qui n'est pas sans rappeler celui de sa copine Bella Hadid lors de sa montée des marches à Cannes en 2016. Caitlyn Jenner était également de la partie, prenant volontiers la pose devant les photographes auprès de sa fille.

Il n'est pas rare de voir la soeur de Kylie Jenner oser des looks dénudés sur le tapis rouge : aussi bien pendant le Festival de Cannes en mai 2018 que lors d'une virée parisienne en septembre dernier, la jolie brune est du genre audacieux et peu frileux lorsqu'il s'agit de se mettre en valeur.