Zoë Kravitz : Mariage de la fille de Lenny avec Karl Glusman

Zoë Kravitz et Karl Glusman se sont mariés dans le plus grand des secrets ! C'est une information qu'annonce le magazine Us Weekly. L'actrice de Big Little Lies (30 ans) et celui de Love (31 ans) se sont dit oui lors d'une cérémonie en petit comité. Ils espèrent, d'après la même source, organiser une fête au mois de juin, mais sont déjà mariés aux yeux de la loi.

La fille de Lenny Kravitz – dont la nouvelle compagne a le même âge qu'elle – et Lisa Bonet, remariée à Jason "Aquaman" Momoa, se sont rencontrés grâce à des amis communs en 2016. C'est au mois d'octobre 2018, , lors d'une interview accordée à Rolling Stone, magazine pour lequel elle a posé nue, que la comédienne a annoncé être en route pour le mariage : "Oui, je suis fiancée ! Je ne l'ai dit à personne pour l'instant, je veux dire que je n'ai pas fait d'annonce publique. Je voulais garder cela privé." Un état d'esprit qu'elle a conservé pour ses noces, entretenant son jardin secret pour mieux en profiter.

La belle Zoë Kravitz – elle a de qui tenir ! – avait vécu une idylle avec son charismatique partenaire dans X-Men : Le Commencement, Michael Fassbender. Ce dernier est désormais marié à l'actrice suédoise Alicia Vikander. Puis, elle est tombée dans les bras du charmant Penn Badgley de Gossip Girl. Ils sont restés deux ans ensemble avant de se séparer en 2013. Depuis, on a prêté de nombreuses romances à Zoë, notamment avec le rappeur A$AP Rocky ou l'acteur Chris Pine. Elle avait ensuite fréquenté le chanteur Twin Shadow, de son vrai nom George Lewis Jr.