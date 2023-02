"Au revoir..." : Emmanuelle Béart dans la peine après la mort d'un grand réalisateur

Le cinéaste Michel Deville, qui a fait tourner Brigitte Bardot, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Jane Birkin ou encore Emmanuelle Béart, est mort le 16 février à l'âge de 91 ans et a été enterré ce lundi 20 février, a affirmé son épouse et collaboratrice Rosalinde Deville à l'AFP. "Nous ne l'annonçons seulement aujourd'hui car nous avons souhaité nous recueillir dans l'intimité familiale et Michel détestait les cérémonies...", a-t-elle précisé à l'agence France Presse. Le réalisateur de Péril en la demeure, décédé "de vieillesse", selon son épouse, a été "inhumé au cimetière de Boulogne-Billancourt, sa ville".

S'il a fait jouer, entre autres, des acteurs de la trempe de Michel Piccoli, Jacques Dutronc ou Jean-Louis Trintignant, il prétendait ne pas aimer "la compagnie des hommes". Metteur en scène qui a sublimé les plus grandes comédiennes, il avait ainsi tourné avec Emmanuelle Béart dans Un fil à la patte en 2005, adaptation de Feydeau à laquelle Charles Berling a participé et qui sera son ultime long métrage. L'actrice lui a rendu hommage en story sur Instagram en publiant une photo de lui en noir et blanc avec la légende suivante : "Cher Michel, au revoir."

Poète solitaire

Auteur d'une trentaine de long-métrages, Michel Deville a reçu 2 César pour Le Dossier 51 (1979, meilleur scénario) et pour Péril en la demeure (1986, meilleur réalisateur). Il est également acclamé pour La Lectrice avec Miou-Miou, qui avait valu à l'actrice une nomination aux César. "Tous mes films, les comédies comme d'autres plus sérieux, voire graves, ont été pour moi des jeux, avec des règles", disait cet homme au visage osseux et au regard bleu acier qui aimait par-dessus tout traiter des êtres humains face à leurs instincts.

Michel Deville, qui prétendait être solitaire et asocial, était un cinéaste minutieux, doué pour mettre en image "un instant, une phrase, un beau paysage, un beau visage". "Il ne me suffit pas de les voir, j'ai besoin de les retenir. Je les consigne dans mes carnets", expliquait-il d'après l'AFP. À partir des années 80, c'est son épouse Rosalinde qui écrit et produit ses films. "Elle écrit ce que je rêve de voir au cinéma", disait cet artiste inclassable qui n'eut pas d'enfant.