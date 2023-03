"C'est la seule photo" : Lou Pernaut fait des révélations sur sa secrète demi-soeur Julia dont elle n'est pas proche

Ce jeudi 16 mars 2023, Jordan de Luxe était de retour avec un numéro inédit de Chez Jordan (C8). Aujourd'hui, c'est Lou Pernaut (20 ans) qu'il était sur son plateau afin qu'elle se livre sur sa vie privée. L'occasion d'entendre de rares confidences sur sa demi-soeur Julia (née en 1978 de l'ancienne union de Jean-Pierre Pernaut et Dominique Bonnet).

Avant de filer le parfait amour avec Nathalie Marquay, jusqu'à son dernier souffle le 2 mars 2022, et d'avoir ses deux enfants Lou et Tom (19 ans), Jean-Pierre Pernaut a formé un couple avec une certaine Dominique. Une femme discrète. Avec elle, il a aussi eu deux enfants. La tout aussi discrète Julia et Olivier (né en 1981). D'entrée de jeu, Lou Pernaut a été interrogée sur le sujet. C'est tout d'abord une photo de son demi-frère qui s'est affichée. Un homme dont elle semble très proche : "J'adore, il est trop gentil. Il a eu la même éducation que Tom et moi. C'est un mec hyper simple. Il a été grave là pour mon petit frère et moi à la mort de mon père. Après, tout s'est super bien passé. Niveau succession tu peux penser qu'il y a des galères, mais pas du tout."

En revanche, la charmante brune n'entretient pas la même relation avec sa demi-soeur, Julia. Après avoir découvert une adorable photo d'elle avec son papa et son frère, alors qu'elle n'était qu'une enfant, Lou Pernaut a confirmé qu'elle souhaitait être floutée sur les autres rares photos qui ont été prises plus tard. "Julia oui, on ne la connaît pas beaucoup. Elle ne veut pas passer à la télé parce qu'elle est dans le domaine médical. Elle est gynéco, donc rien à voir", a confié la jeune femme dans un premier temps.

Je ne la vois pas souvent

Si elle a précisé que Julia était "très gentille aussi", elle a reconnu qu'elle était "moins proche d'elle". "On avait deux maisons et Olivier a vécu avec nous avant d'avoir son premier bébé. Mais je n'ai jamais vécu avec elle, donc je la connais beaucoup moins. Après, elle est très très sympa. Ses filles je les adore, elles ont presque mon âge. Je pense qu'elle veut faire son chemin un peu seule. Comme sa maman. Elles ne veulent pas être dans la lumière, c'est leur choix. Et tant mieux c'est grave cool parce qu'elle a grave réussi dans son domaine", a poursuivi Lou Pernaut. Mais ce sujet, elle n'en a jamais vraiment parlé avec sa demi-soeur car elle ne "la voit pas très souvent".

Le public a en effet rarement eu l'occasion de voir Julia sous le feu des projecteurs. Outre la photo dévoilée par Jordan de Luxe, vous pouvez découvrir dans le diaporama un autre cliché d'enfance sur lequel elle apparaît avec ses parents et son frère Olivier. Et lors des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, le 9 mars 2022, elle s'est comme à son habitude fait discrète. Mais des photos d'elle, masquée, ont tout de même été prises en ce triste jour.