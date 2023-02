Jean-Pierre Pernaut : Rares photos de son ex-femme Dominique, mère de ses premiers enfants Julia et Olivier

Dans les années 1970, Jean-Pierre Pernaut rencontre Dominique Bonnet. Il tombe amoureux et vit une belle histoire d'amour avec elle. Le couple accueille un premier enfant, Julia, en 1978, puis un second, Olivier, en 1981. En 1983, ils se disent oui pour la vie mais malheureusement, ils mettront finalement un terme à leur relation au début des années 2000.

Pour autant, Dominique Bonnet et Jean-Pierre Pernaut sont toujours restés en bons termes, même quand le célèbre présentateur a retrouvé l'amour dans les bras d'une ancienne Miss France : Nathalie Marquay. De cette première relation, on ne sait presque rien si ce n'est la naissance des deux aînés du journaliste. Olivier Pernaut est pilote automobile - une passion qu'il partageait avec son père - et est papa d'un petit Léo et d'une petite fille qui a fêté ses 6 ans en janvier dernier. Quand à Julia, elle est gynécologue à Amiens et mère de deux enfants : Iris et Eléa. Lorsque Jean-Pierre Pernaut s'éteint le 2 mars 2022, Dominique Bonnet est meurtrie, comme tout le reste du clan. C'est le souvenir de sa première histoire d'amour qui s'évanouit et il était impensable pour elle de ne pas se rendre aux obsèques du père de ses enfants...

Un adieu difficile, un clan soudé

Le 9 mars 2022, à la basilique Sainte-Clotilde de Paris, Dominique Bonnet est présente, plongée dans la peine comme Nathalie Marquay.

Un an plus tard, Nathalie Marquay - qui a elle aussi donné naissance à deux enfants du journaliste - n'est toujours pas remise de la mort de son époux. Toutes les semaines, elle rend hommage au père de ses enfants Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003). Il y a peu, elle s'est même fait tatouer les initiales de l'amour de sa vie. Entre confidences sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'ancienne reine de beauté peine à tourner la page. Elle peut malgré tout compter sur le soutien de sa fille et de son fils, toujours présents pour lui remonter le moral. Nathalie Marquay trouve également du réconfort dans les signes envoyés par son mari depuis l'au-delà. Sans nul doute regardera-t-elle ce soir le documentaire que TF1 consacre à l'homme de sa vie, Jean-Pierre Pernaut, un an déjà.