Tom Pernaut en couple avec Juliette : de rares photos dévoilées, des moments complices et sauvages

Tom Pernaut (18 ans) se fait très discret sur les réseaux sociaux, contrairement à sa soeur Lou (19 ans). Mais les internautes peuvent heureusement compter sur sa compagne Juliette pour partager de rares photos avec le fils du défunt Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay.

Le dimanche 4 décembre 2022, afin de terminer la semaine en beauté, Juliette a souhaité partager quelques photos avec Tom Pernaut. Des clichés sur lesquels ils apparaissent complices bien entendu. Sur la première photo, issue d'un shooting photo semble-t-il, les tourtereaux sont l'un en face de l'autre. La jeune femme, vêtue d'une petite jupe et d'une veste noires, a le regard tourné vers l'objectif et les yeux fermés. Son cher et tendre est quant à lui tout de blanc vêtu. Et il regarde avec amour celle qu'il aime. "+1 pour mon duo @tom-pernaut", a-t-elle écrit. On imagine donc qu'il s'agit de l'anniversaire de leur rencontre.

C'est ensuite une photo en gros plan que les internautes ont pu découvrir. On peut y admirer Tom Pernaut les yeux fermés, affichant un beau sourire, pendant que Juliette lui mord la joue. Puis, c'est un cliché des amoureux, lors d'un séjour au ski, qui a été publié. Tous deux ont les lèvres collées et la bouche grande ouverte. Un moyen de former un coeur ? On l'imagine. Enfin, c'est une image du frère de Lou et de Juliette de dos que l'on peut voir. "Love you", est-il écrit en légende de la publication. Des photos qui respirent l'amour et le bonheur.

La dernière apparition des amoureux en photos remonte à août dernier. Une fois de plus, c'est la jeune femme qui avait posté des clichés en compagnie de Tom Pernaut, afin de partager leurs vacances en amoureux. On pouvait y voir le beau brun torse nu, le visage très proche de celui de sa petite amie. Il avait la bouche ouverte, comme s'il voulait la croquer, tandis qu'il fixait l'objectif. De son côté, Juliette regardait tendrement celui qu'elle aime et semblait prête à déposer un baiser sur son nez.

Rappelons que c'est le 1er avril dernier que Tom Pernaut avait officialisé son couple.