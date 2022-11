Nathalie Marquay "calfeutrée" : son isolement inquiète ses proches, sa connexion avec l'au-delà prend trop de place

Il est impossible, pour elle, de tourner la page. Il y a presque 9 mois, Jean-Pierre Pernaut a perdu sa longue lutte contre le cancer et contre ses multiples conséquences. La France a le coeur lourd, désormais, en allumant la télévision. Mais pour sa veuve, évidemment, l'épreuve est insupportable. Elle a pu, un temps, se réfugier dans le travail pour penser à autre chose, mais les représentations de la pièce de théâtre Les Tontons Farceurs, par exemple, s'espacent et lui laissent le temps de penser.

Le manque est présent dans sa vie, évidemment. Et pourtant, Nathalie Marquay continuerait à communiquer avec son époux grâce à des méthodes peu orthodoxes. "Je sais qu'il est près de moi. Je crois aux anges, à la vie après la mort, assurait-elle dans les colonnes de Ciné Télé Revue en mai dernier. Lui qui était très terre à terre quand je lui parlais de ça, il me fait désormais des signes." En octobre, sur les réseaux sociaux, l'ancienne Miss France 1987 partageait la photographie d'une coccinelle qui lui aurait été envoyée par Jean-Pierre Pernaut. Leur technique, pour se parler ? La transcommunication instrumentale, un système qui enregistre la voix des morts grâce à des instruments magnétiques ou électroniques.

C'est en Belgique, avec des spécialistes, que Nathalie Marquay s'efforce de parler à Jean-Pierre Pernaut. Elle songerait même à écrire un livre sur son expérience, ou à tourner un documentaire à ce propos. Voilà donc l'une des seules occupations de la comédienne, qui s'isolerait de plus en plus, et ne verrait plus grand monde à part ses enfants - Lou, 19 ans et Tom, 18 ans - selon les informations du magazine Closer. "Profondément affectée par l'absence de l'homme de sa vie, elle a refusé de voir quiconque à la Toussaint, peut-on lire dans le magazine. Et s'est calfeutrée dans sa nouvelle maison d'Antony, dans les Hauts-de-Seine." Une petite lueur d'espoir : elle devrait prochainement chanter, avec Elsa Esnoult, au Gala 100 Noël dans 100 hôpitaux, organisé par l'association Tout le monde chante contre le cancer. Le rendez-vous est pris...

