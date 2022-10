Nathalie Marquay : Un hommage marquant à Jean-Pierre Pernaut dévoilé, son fils ne l'avait "même pas encore vu"

Pour l'émission 50 Minutes Inside du 15 octobre 2022, Nathalie Marquay a accepté de recevoir les caméras de TF1 chez elle et a notamment évoqué sa vie sans son regretté mari Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans. L'occasion de découvrir l'un des beaux hommages qu'elle a rendu à l'homme de a vie.

C'est seule que Miss France 1987 a emménagé dans la maison des Hauts-de-Seine qu'elle avait choisie avec Jean-Pierre Pernaut. Mais toutes les pièces portent l'empreinte du l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1. Ses objets les plus fétiches par exemple sont dans la chambre qu'il aurait due partager avec Nathalie Marquay, comme une lampe qu'il avait depuis ses débuts sur la première chaîne et à laquelle il tenait donc beaucoup. "Il est toujours présent partout. Il y a des empreintes de Jean-Pierre partout. C'était super important pour moi", a confié la charmante brune de 55 ans avant que les téléspectateurs la retrouvent avec ses enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans) autour d'un déjeuner.

"Ça va encore être compliqué très longtemps. C'est une vie qui continue. Je sais qu'il est toujours proche de moi. Il est toujours à côté et personne ne pourra le remplacer, ça j'en suis certaine", a poursuivi Nathalie Marquay. Elle a aussi profité de cette émission pour faire une révélation. L'ancienne reine de beauté a dévoilé un tatouage qu'elle a fait en hommage à son défunt mari, au niveau de l'avant-bras. "Je vais vous avouer une chose. Il est gravé dans ma tête, dans mon coeur et aussi sur ma peau. C'est une première. Même mon fils ne l'a pas encore vu. C'est 'JP' avec un coeur et quand on le regarde comme cela, ça fait un peu le signe de l'infini", a-t-elle confié en montrant son oeuvre corporelle de profil juste avant une représentation des Tontons farceurs. Et de conclure : "Je trouvais ça important qu'il soit gravé sur ma peau. Quand je partirai, je l'emmènerai avec moi."