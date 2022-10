Nathalie Marquay dévoile la luxueuse maison dans laquelle Jean-Pierre Pernaut n'a pas eu le temps de vivre

Malgré l'absence de son mari, Nathalie Marquay profite de bons moments en famille grâce à ses enfants Lou et Tom qui lui tiennent compagnie. "Lou, heureusement, est restée sur Paris. Donc si j'ai un coup de mou et qu'elle voit que je ne suis pas bien, elle entend tout de suite à mon intonation, elle me dit : 'Maman, je sens que tu ne vas pas bien, j'arrive.' Je fais : 'Non, non, mais ça va.' Parce que je veux qu'ils fassent leur vie aussi. Mais elle est trop mignonne, elle saute dans le train et elle vient rejoindre sa maman et faire un gros câlin", déclare Nathalie Marquay. Sans doute, la plus belle des preuves d'amour.