Lou Pernaut victime de bodyshaming : elle souffle enfin au Portugal et révèle pourquoi

"Apaisez vos coeurs"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes ne se sont pas toujours montrés spécialement tendre avec la jolie brune. Présente sur TikTok, la jeune fille de 19 ans a déjà été insultée à cause de son poids. "Grosse vache", pouvait-on lire sur le réseau social récemment, ce à quoi elle a répondu "Apaisez vos coeurs". "Ne vous étonnez pas si je ne montre jamais mon corps entier sur TikTok ou alors que je galère à faire des posts Insta" avait-elle rajouté, tout en expliquant, par conséquent, avoir des difficultés à s'accepter comme elle est.

Un harcèlement qui freine beaucoup la jeune femme dans son épanouissement personnel. "Vous me bloquez tellement dans tous mes projets bordel, j'veux juste kiffer ma vie sans votre put... de jugement h24. Même à la télé, même en interview, même en story, même en DM, même dans les coms...", avait-elle déclaré à ce sujet.

Et même quand il ne s'agit pas de son physique, Lou Pernaut subit des critiques, en témoigne le passage de Laurent Fontaine le 25 dernier sur TPMP People, qui avait demandé à la jeune femme de "travailler" et de "calmer un peu les TikTok". Sa réponse ne manquait pas de sel. Elle a notamment qualifié son comportement de "tellement petit et irrespectueux".

Quoiqu'il en soit, ce break au Portugal ne peut être que bénéfique pour la soeur d'Olivier, Tom et Julia, qui profite de ce contexte paisible pour recharger les batteries avant son retour en France.