"Je suis grosse et j'ai des troubles alimentaires" : Lou Pernaut cash sur son mal-être...

Depuis quelques mois, Lou Pernaut, née des amours de l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay (Miss France 1987), partage son quotidien sur les réseaux sociaux. La jeune brune de 18 ans est même devenue en partie influenceuse, en parallèle de ses études d'architecture, de son rôle de comédienne et de chroniqueuse ponctuelle dans Touche pas à mon poste (C8). Face à ses followers, elle s'affiche sans filtre et révèle souffrir depuis trop longtemps...

Le 16 octobre 2021, la soeur de Tom Pernaut (17 ans) se livre à coeur ouvert sur TikTok et partage "quelques faits que vous ne connaissez pas sur [elle]". "Je suis spontanée donc je dis tout ce que je pense. Je pleure quand je m'embrouille avec quelqu'un. Je suis hypersensible. J'ai besoin de beaucoup d'attention. Je donne tout à ceux que j'aime. Je suis prête à me marier", annonce-t-elle. Et ce n'est pas tout : la belle Lou Pernaut fait dans la foulée d'autres révélations. "Je suis grosse et j'ai des TCA. Je n'ai pas confiance en moi et je n'assume pas mon poids", lance-t-elle. Et de préciser : "C'est pourquoi je ne montre jamais mon corps sur TikTok ou sur Instagram."

La jeune femme évoque des TCA, à savoir des troubles du comportement alimentaire. Trois grands types de TCA sont à ce jour recensés : l'anorexie mentale avec un poids bas ou en baisse, la boulimie avec un poids dans la norme ou parfois élevé et enfin l'hyperphagie boulimique avec un poids élevé ou en hausse. L'ensemble des troubles du comportement alimentaire se caractérisent par un rapport à la nourriture perturbé et ont des effets néfastes sur la santé des malades. De son coté, Lou Pernaut n'en dit pas plus sur ce mal qui la ronge. Toutefois, en commentaires, elle reçoit une vague d'amour l'encourageant à s'accepter et s'aimer...

Et les internautes ne sont certainement pas les seuls à envoyer des mots doux à la jeune femme. En effet, elle peut sans aucun doute compter sur le soutien de son compagnon de longue date, un charmant blond prénommé Arthur. Et ce n'est pas tout : Lou Pernaut est très proche de ses parents et son frère qui doivent également lui témoigner tout leur amour.