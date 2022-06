Lou Pernaut : Un animateur s'en prend à elle, elle sort de ses gonds et sa mère aussi !

"Lou, t'es adorable, t'es gentille, mais va faire des études, quoi ! Bosse ! Pardon, mais ce que je vois n'est pas très digne et je pense que tu devrais, depuis la mort de ton père, calmer un peu les TikTok, reprendre les études et travailler !" Ces mots ont été prononcés par Laurent Fontaine, qui se présente comme "un proche" du défunt, sur le plateau de TPMP People samedi 25 juin 2022. Sans plus attendre, Lou Pernaut, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, réplique... via TikTok !

"Cher monsieur Fontaine, vous dites avoir été un très grand ami de mon père, mais je n'ai jamais entendu votre prénom. Mon père ne m'a jamais parlé de vous, lâche-t-elle. Le seul moment où j'ai entendu votre prénom c'est quand cinq minutes après la mort de mon père, alors que nous étions encore à l'hôpital, vous avez appelé ma mère ainsi que ma marraine, afin de pouvoir faire une intervention à la télé. Alors que ce n'était clairement pas le moment. Vous avez eu un comportement tellement petit et irrespectueux."