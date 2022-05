Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay en dit plus sur le lieu où il est enterré

Le monde de Nathalie Marquay s'est effondré le 2 mars 2022. Ce jour-là, elle a perdu l'amour de sa vie. Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans et depuis, son épouse désormais veuve tente d'avancer sans sa moitié. Mais l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 n'est jamais loin.

"Comme tous ceux qui ont perdu un être cher", Nathalie Marquay fait tout pour remonter la pente malgré son immense chagrin. Régulièrement, Miss France 1987 va se recueillir sur la tombe de son défunt mari car, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensaient, ce n'est pas près d'Amiens (ville natale de Jean-Pierre Pernaut) qu'il repose mais à Louveciennes (dans les Yvelines), où se situe leur maison. "J'ai de la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière, car il a été inhumé près de la maison et pas à Amiens comme tout le monde le pense", a-t-elle révélé à nos confrères de Gala.

Ce choix, la maman de Lou et Tom Pernaut (19 et 18 ans) ne l'a pas fait seule. Comme elle l'a expliqué à nos confrères, Nathalie Marquay a eu l'occasion d'avoir une discussion sur le sujet avec Jean-Pierre Pernaut, bien avant qu'il n'ait ses soucis de santé. "Il y a vingt ans, quand on a acheté cette maison, située non loin d'une maison de retraite et d'un cimetière, on en rigolait beaucoup avec Jean-Pierre. Je lui disais en plaisantant : 'Comme tu as dix-sept ans de plus que moi, je te mettrai à la maison de retraite quand tu seras en chaise roulante. Et quand tu ne seras plus là, je pourrais aller te voir tous les jours au cimetière ici.' (...) Plus récemment, on s'est dit que ce serait plus simple pour les enfants, pour moi, de choisir Louveciennes, près de notre maison. Pour aller le voir autant de fois que nous le voulions. Il restait une seule place. Jean-Pierre l'a eue", a poursuivi la belle brune de 55 ans.

Des signes de Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay a également une fois de plus confié que depuis sa mort, Jean-Pierre Pernaut lui envoyait de nombreux signes. Comme le même oiseau qui chante au moment où elle se recueille. Mais c'est surtout dans leur maison qu'elle en perçoit le plus. "J'ai besoin de me retrouver, de lui parler, de lui demander des signes", a-t-elle précisé.

Rappelons que des fans de Jean-Pierre Pernaut, désireux de lui rendre hommage, ont été nombreux à se rendre aux cimetière de Bouvaincourt-sur-Bresle, une commune des Hauts-de-France, persuadés que le présentateur y reposait. Espérons pour Nathalie Marquay et ses autres proches que de telles situations ne se reproduiront pas maintenant que de nouvelles précisions ont été apportées.