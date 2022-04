Jean-Pierre Pernaut, ses fans à la recherche de sa tombe : un petit village envahi depuis des semaines

La mort de Jean-Pierre Pernaut survenue le 2 mars 2022 en aura secoué plus d'un. Outre sa grande famille plongée dans le deuil - à savoir sa femme Nathalie Marquay, leurs deux enfants Lou et Tom mais aussi son ex-femme Dominique Bonnet et leurs deux aînés Olivier et Julia - ce sont les fans du journaliste populaire qui ont du mal à se remettre de sa disparition. Les choses prennent même aujourd'hui une tournure inquiétante.

En effet, comme le rapporte le site Actu.fr, plusieurs intrusions ont été recensées dans le cimetière de Bouvaincourt-sur-Bresle, une commune des Hauts-de-France. Et pour cause, certaines personnes semblent être persuadées que Jean-Pierre Pernaut y est enterré. Ils sont ainsi plusieurs à s'être mis à la recherche de sa tombe dans l'espoir de lui rendre hommage. Mais c'est en fait la maman de l'ex-figure de TF1 qui y est inhumée depuis 2016.

Le malentendu cause alors bien du tort à la mairie de Bouvaincourt-sur-Bresle qui "croule sous les appels et les mails" depuis des semaines d'après nos confrères. "Lorsque je dis que Jean-Pierre Pernaut n'est pas enterré dans notre commune, on me soupçonne de cacher la vérité. On pense que c'est un secret, on ne me croit pas !", s'est agacée la secrétaire de mairie, Georgia Gaudry.

La tranquillité du cimetière fortement perturbée, la municipalité a décidé de poster un message sur Facebook pour que ces intrusions cessent. "Bien aimé de tous, notre ami n'est pas inhumé en notre commune, seule la sépulture de ses parents et grands parents y repose. Merci de partager l'information de sorte que ces rumeurs se fassent de moins en moins intensives et que notre Secrétariat puisse retrouver une sérénité et que M. Pernaut puisse reposer en paix", peut-on lire.