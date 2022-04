Lou Pernaut : Son frère Tom lui fait vivre une mésaventure... insolite !

Très suivie sur les réseaux sociaux, Lou Pernaut raconte toutes ses aventures sur les réseaux sociaux, les plus graves comme les plus insolites ! Et ce mercredi, la jeune fille de 19 ans a vécu un léger contretemps, légèrement gênant : alors qu'elle rentrait chez sa mère, Nathalie Marquay-Pernaut, elle s'est retrouvée coincée dehors !

En story sur Instagram, elle raconte en effet que son frère cadet Tom, 18 ans, et la chérie de ce dernier lui ont bien ouvert le portail mais l'ont laissée seule dans le jardin et ne lui ouvrent pas la maison. Enfin, pas vraiment seule... puisqu'elle est avec son chien, à attendre le bon vouloir du jeune homme pour rentrer enfin chez elle ! "Ils m'ont enfermé dehors, quinze minutes que j'attends, et ils ne me répondent pas. Donc s'il vous plait, ouvrez-moi !", conclut-elle, en taguant sa famille.

Une mésaventure pas vraiment grave et qui a dû bien faire rire ses abonnés, très fidèles sur Instagram (229 000) ou sur Tik Tok (1,3 million). Ses fans, habitués à ses chorégraphies ou à ses vidéos de vacances, avaient été très présents lorsque la jeune fille avait perdu son père, Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars dernier.

La jeune femme, qui s'était montrée très proche de sa mère, l'ex-Miss France Nathalie Marquay-Pernaut pendant les obsèques, tente depuis ce drame de reprendre goût à la vie, bien entourée par sa famille et son petit ami Arthur. Cependant, elle avait révélé qu'elle avait du mal à se relever de tant d'épreuves.

"J'ai hyper peur de rester seule en ce moment. J'ai peur de vouloir être heureuse alors qu'il est parti, révèle-t-elle sur le réseau social de partage de vidéos. Tout le monde dit que je suis forte alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Sans votre soutien j'aurais jamais réussi à avancer. Si je me montre heureuse sur les réseaux, c'est pour ne pas m'apitoyer. Ce n'est pas la vérité", avait-elle révélé, très honnête, sur Tik Tok.

Un réseau où elle reçoit beaucoup de critiques. Récemment, un internaute s'était agacé qu'elle se montre si heureuse peu de temps après la mort de son père. Avec franchise, elle l'avait recadré immédiatement. "Ce n'est pas parce que je ne montre pas que je vais mal que je ne vais pas mal. Et ce n'est pas parce que je montre que je souris que je ne suis pas triste", avait-elle expliqué face caméra.

"Si ton but c'est de me voir chialer toute la journée, ne commentes pas mes Tik Tok, ne t'abonnes pas. Je ne veux pas de personne comme toi qui me suive, je veux une communauté good vibe. Et je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, mais quand on perd quelqu'un on ne pleure pas non stop, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Donc on essaye un maximum de prendre sur soi et de montrer qu'on va bien. (...) J'ai passé la journée à chialer donc franchement ferme ta...", avait-elle conclu sans finir sa phrase. Un message qui a le mérite d'être clair !