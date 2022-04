Lou Pernaut, "vraiment mal", adresse un ultimatum : "C'est la dernière fois..."

Le 2 mars 2022, le clan Pernaut vivait un terrible drame : la mort de Jean-Pierre, décédé à seulement 71 ans. Bouleversée par la mort de son précieux papa, Lou Pernaut tente de reprendre sa vie avec le sourire et de faire son deuil. Très active sur les réseaux sociaux, qu'elle utilise pour se changer les idées et pour reprendre goût à la vie, la jeune femme a pourtant eu la mauvaise surprise de découvrir plusieurs messages et critiques concernant son comportement qui ne serait, selon l'avis de certains, pas approprié pour une fille qui vient de perdre son père. Sous le choc, la jolie brune a partagé les mots très durs d'une internautes lui reprochant de trop se montrer sur les réseaux sociaux. "C'est bien vous n'avez pas trop l'air de souffrir de la perte de votre père !? " a écrit celle-ci.

Très triste, la fille de Nathalie Marquay-Pernaut révèle : "Je reçois ce type de messages pratiquement tous les jours et j'aimerais que vous compreniez que ce que je vous montre sur le réseau n'est pas forcément ce que je ressens dans la vraie vie. M'envoyer ce genre de message ne fait que compliquer mon deuil et je vous prierai de ne plus m'en envoyer dorénavant car ça me rend vraiment mal."

Ce sujet me fait souffrir...

Déterminée à ne pas se laisser faire et à ne pas rester silencieuse face à ce genre de messages, elle a également dévoilé sa réponse à l'internaute concernée. "J'aimerais savoir d'où vous pouvez vous permettre de juger sans me connaître ainsi que d'émettre un avis sur des vidéos Instagram que vous ne voyez qu'à travers votre écran. On ne montre pas forcément la réalité lorsqu'on fait des stories. Si ma manière de faire mon deuil ne vous convient pas je vous incite alors à me bloquer mais ne surtout pas m'envoyer de tels messages sachant que vous savez très bien que ce sujet me fait souffrir."

Quelques instant plus tard, la jeune femme en couple avec Arthur rappelle que "c'est la dernière fois qu'[elle] tolère ce genre de remarques" et prévient ses abonnés qu'elle bloquera dorénavant toute personne se permettant de la juger et d'émettre un avis sur sa manière de faire le deuil de son papa.

Très mature, la soeur de Tom a également rappelé à ses abonnés de ne pas envoyer des messages haineux à cet internaute. "No offense à cette femme par contre... on ne résout pas des problèmes de compréhension par la haine", a-t-elle rappelé avec beaucoup de bienveillance.