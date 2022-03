Mort de Jean-Pierre Pernaut - "Ce n'est pas la vérité" : Sa fille Lou, à coeur ouvert, fait des révélations...

En réalité, il n'en est rien. Tout ceci n'est qu'une façade pour Lou Pernaut. "J'ai hyper peur de rester seule en ce moment. J'ai peur de vouloir être heureuse alors qu'il est parti, révèle-t-elle sur le réseau social de partage de vidéos. Tout le monde dit que je suis forte alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Sans votre soutien j'aurais jamais réussi à avancer. Si je me montre heureuse sur les réseaux, c'est pour ne pas m'apitoyer. Ce n'est pas la vérité." Derrière cette image de femme forte face à la maladie puis la mort de son père se cache finalement un être brisé. Plus encore, Lou Pernaut explique qu'elle a "des amis incroyables" et qu'elle est "super bien entourée".

Toujours sur cette vidéo où elle révèle des "faits que vous ne savez pas" à propos de sa personne, Lou Pernaut évoque son quotidien. "J'ai peur qu'on ne m'aime pas sans me connaître. Mes études me plaisent et mon travail d'influenceuse, j'adore", déclare-t-elle. De rares révélations à coeur ouvert...