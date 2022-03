Nathalie Marquay réapparaît sur scène, en larmes, trois jours après les obsèques de Jean-Pierre Pernaut

En légende de cette émouvante publication, la veuve de Jean-Pierre Pernaut - décédé le 2 mars 2022 des suites d'un cancer du poumon - écrit : "C'est notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir. Tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entourée de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce Les tontons farceurs que tu aimais tant... c'était terriblement dur mais je te le devais... merci au public de Nantes de m'avoir soutenue... ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement".

"Oh quel courage quelle force !!! Je pense fort à toi, à vous", "Bravo à vous ....", "Il doit être fier de vous Nathalie", "Courage à vous et avec certitude , de où il est il est très fière de vous", "Quel courage à vous, vous être une battante et c'est ce que votre mari aurait voulu dites vous que c'est un bel hommage que vous lui rendez en remontant sur scène. force et courage à vous madame", peut-on lire en commentaires.

Le 9 mars dernier, jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, organisées à la Basilique Sainte-Clotilde de Paris, Nathalie Marquay, ses deux enfants, mais également les deux grands enfants de l'animateur Olivier et Julia étaient bien entourés. De nombreuses personnalités sont venues rendre un ultime hommage au journaliste. Jamais le PAF n'avait communié ainsi, toutes chaînes et générations confondues.