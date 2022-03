Mort de Jean-Pierre Pernaut : Grand bol d'air frais pour sa fille Lou, qui se change les idées...

Déjà plus de deux semaines que Jean-Pierre Pernaut est mort. La star du journal télévisé de 13H de TF1 a rendu l'âme le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Alors qu'il souffrait d'un cancer du poumon, l'animateur suivait des séances de radiothérapie, espérant éradiquer la maladie. Mais c'est un nouveau pépin de santé qui lui a été fatal : une artère bouchée. Jean-Pierre Pernaut a été opéré à coeur ouvert, placé dans un coma profond fin février avant de finalement disparaître, laissant derrière lui son épouse désormais veuve Nathalie Marquay, leurs deux enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans) ainsi que Julia (43 ans) et Olivier (40 ans), nés de ses amours passées avec son ex-femme Dominique Bonnet. Tous tentent tant bien que mal de faire leur deuil...

De son côté, Lou Pernaut, active sur les réseaux sociaux, a pris la décision de changer d'air. Elle a ainsi quitté Paris pour passer quelques jours à la montagne. Un séjour qui lui permettra sans aucun doute de vider son esprit, prendre du recul et revenir plus sereine auprès des siens. Vendredi 19 mars 2022 déjà, elle annonçait le grand départ. "Je vais à Décathlon acheter mes vêtements de ski car ce soir je pars avec mon école", indiquait-elle dans sa story sur Instagram. Deux jours plus tard, dimanche 20 mars 2022, Lou Pernaut donne de ses nouvelles. Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, la jeune brunette publie une vidéo prise sur les pistes. "Une journée tellement fatigante...", écrit-elle. Nul doute que ces derniers jours ont été éprouvants pour Lou Pernaut.

Se retrouver avec ses camarades de classe au ski lui remonte le moral, elle qui souffre tant de l'absence de son père. Rappelons qu'une semaine après la mort de Jean-Pierre Pernaut, ses obsèques se sont déroulées à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Des centaines d'anonymes, une grande partie du PAF, notamment la famille TF1, se sont réunis pour soutenir les proches du regretté JPP et pleurer son absence. Devant l'assemblée, ses enfants ont pris la parole et tenu des discours tous plus émouvants les uns que les autres. "Ton sourire ne cessera de briller dans mon coeur et ton rire de vibrer dans les étoiles. Je sais que tu prendras soin de moi de là-haut", avait ainsi déclaré Lou Pernaut. Des mots bouleversants...