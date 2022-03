"Ce soir, je pars" : Lou Pernaut annonce un voyage après la mort de son père

Les dernières semaines n'ont pas été faciles à vivre pour Lou Pernaut. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a perdu son père le 2 mars dernier, emporté à l'âge de 71 ans. En retrait des réseaux sociaux le temps du deuil, Lou Pernaut reprend petit à petit le cours de sa vie et le contact avec sa communauté. Cette dernière a d'ailleurs eu de ses nouvelles ce vendredi 18 mars.

La jeune femme de 19 ans a indiqué qu'elle allait abandonner sa mère et son frère Tom quelque temps pour profiter de l'air de la montagne après les événements qu'elle a traversés : "Je vais à Décathlon acheter mes vêtements de ski car ce soir je pars avec mon école", indique-t-elle dans une vidéo publiée dans sa story Instagram. Une parenthèse au cours de laquelle Lou Pernaut va pouvoir se changer les idées et profiter d'une ambiance un peu plus festive.

Faire la fête et respirer l'air de la montagne ne pourra que lui faire du bien après avoir perdu son célèbre papa Jean-Pierre Pernaut, qui était l'un de ses grands complices dans ses vidéos Tiktok. Frappé par un cancer du poumon, le journaliste de TF1 avait été opéré pour une artère bouchée au niveau du coeur. L'intervention s'était bien déroulée et les médecins étaient confiants quant à la suite de la convalescence de Jean-Pierre Pernaut. Mais cette optimisme s'est assombri quand ils ont constaté une brutale dégradation de son état de santé. L'ancienne star de TF1 ne s'en sera finalement pas sortie, plongeant tout le monde du PAF dans l'incompréhension et la tristesse.

Les hommages ont plu sur les réseaux sociaux après la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Populaire dans toute la France grâce à la proximité qu'il adorait mettre dans ses émissions, le mari de Nathalie Marquay a réuni une foule immense lors de ses obsèques, qui se sont tenues le 9 mars à Paris. L'ensemble du PAF était présent pour un dernier adieu et de nombreux anonymes avaient aussi fait le déplacement pour saluer le talent et la sympathie de Jean-Pierre Pernaut. On dit souvent que les meilleurs partent les premiers, l'adage semble dire vrai...