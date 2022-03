Jean-Pierre Pernaut évincé du JT de TF1 ? La vérité dévoilée

Durant près de trente ans,Jean-Pierre Pernaut s'est invité chaque midi à la table des Français avec son JT de 13 heures. Alors quand ses proches ont annoncé par le biais d'un communiqué sa mort ce mercredi 2 mars, tous ont été touchés par le départ inattendu du roi de l'information. Les hommages ont plu sur la Toile, à commencer par ceux de TF1 et de toutes les stars, actuelles ou anciennes, de la chaîne. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 4 mars, Cyril Hanouna et les chroniqueurs sont revenus sur sa disparition et sur l'intervention de Nathalie Marquay dans le 13 heures de la veille. Une manifestation que Jean-Pierre Pernaut aurait désirée malgré son départ.

L'équipe de Touche pas à mon poste est justement revenue sur cette décision de Jean-Pierre Pernaut qui, en réalité, était une volonté des deux parties : "Quand il a quitté le JT, on va dire qu'il a accepté de quitter le JT. Il a eu une réunion au mois de septembre avec Gilles Pélisson. Il lui a fait comprendre qu'il voulait donner un nouveau souffle au 13 heures. Jean-Pierre Pernaut, qui aurait très bien pu insister et dire 'je reste encore quelques années', avec Nathalie en plus qui le poussait à arrêter aussi, plutôt que d'avoir une communication sur 'Jean-Pierre Pernaut viré du 13 heures', il a préféré faire sa propre sortie et c'était tout à son honneur parce qu'il a fait la plus belle des sorties. Il y avait le mariage des deux".

En septembre 2020, la star du journal révélait dans une vidéo sur Twitter mettre un terme à cette belle aventure : "J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année [...] Je sais que ma décision va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai mûrement réfléchie". Ce coup de massue encaissé, nombreux ont été les téléspectateurs à suivre les toutes dernières minutes de Jean-Pierre Pernaut dans le mythique fauteuil du JT. Le journaliste souhaitait se consacrer à un nouveau projet, la JPP TV. La vie ne lui en aura pas laissé le temps.